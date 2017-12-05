Эксперт не исключил новый переворот на Украине после задержания Саакашвили

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Последние события с задержанием в Киеве экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили показывают, что тому удалось спровоцировать украинские власти, и если ему хватит поддержки, до Нового года на Украине может произойти новый государственный переворот, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. До сих пор правоохранителям не удается вывезти Саакашвили.

По словам Мартынова, Саакашвили упорно провоцировал президента Украины Петра Порошенко и власти на подобный сценарий. "Ему это удалось наконец-то, сегодня раздразнил их… Сегодня Порошенко, его полицейские пошли в атаку", — сказал эксперт РИА Новости.

Он отметил, что сложно предсказать, к чему приведет ситуация с задержанием Саакашвили, но не исключил и возможности нового государственного переворота на Украине.

"То, что провоцировал и хотел, того он добился. Как дальше будут развиваться события – сложно сказать. Насколько хватит у него ресурсов, сторонников, олигархической, медийной поддержки и так далее. Я имею в виду все ингредиенты, которые необходимы для площадного переворота на Украине. Если хватит, то вполне возможно, до Нового года будем свидетелями нового государственного переворота на Украине. Если не хватит – будет сидеть в тюрьме, как некогда сидела его подруга Юлия Тимошенко", — сказал Алексей Мартынов.

По мнению эксперта, в любом случае ситуация на Украине до Нового года будет меняться тем или иным образом, а произошедшее в Киеве во вторник – "начало новых событий на Украине".

В Службе безопасности Украины сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по статье "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Саакашвили подозревают в том, что деятельность его команды финансировали представители окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, в частности, украинский бизнесмен Сергей Курченко, заявил глава фракции пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Артур Герасимов. Курченко — украинский бизнесмен, владелец ГК ВЕТЭК, медиахолдинг UMH, "Газ Украины", владелец и президент футбольного клуба "Металлист" (Харьков). Также бизнесмену принадлежат "Брокбизнесбанк" и "РеалБанк", в которых с 3 марта введена временная администрация.