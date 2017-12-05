Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу в 2018 году

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские спасатели продолжат миссию по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщил во вторник журналистам глава МЧС Владимир Пучков.

"71 гуманитарный конвой позволил нам организовать адресную конкретную помощь многодетным семьям, людям пожилого возраста, детям, в минимально необходимом объеме восстанавливать инфраструктуру, энергетику, системы водоснабжения, и все то, что требуется Донецкой и Луганской областям Украины. На 2018 год также мы имеем соответствующие планы, гуманитарная помощь будет осуществляться", — сказал Пучков.

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