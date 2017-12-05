В Кишиневе владельцев собак обяжут платить налог

КИШИНЕВ, 5 дек – РИА Новости. С 2018 года жители Кишинева, у которых есть собаки, будут обязаны платить налог на животных в размере 120 леев в год (около 7 долларов – ред). Соответствующий пункт включен в проект местных налогов на следующий год, за который проголосовали муниципальные советники в первом чтении, сообщает Sputnik Молдова.

Оплачивать его можно будет в ветеринарных клиниках. Как уверяют в мэрии, деньги пойдут на стерилизацию бродячих животных и обустройство питомников. Мнения кишиневцев по поводу инициативы разошлись. Одни считают, что это лишний способ собрать деньги с населения, другие надеются на решение проблем, связанных с бездомными животными.

Sputnik Молдова обратился за комментарием к председателю общественной организации по защите бродячих животных "ALGA" Валентине Дудник. По ее мнению, инициатива — абсолютно нормальный и ответственный подход к проблеме.

"Если будет действительно так, как говорят, то, конечно, это шаг навстречу бездомным собакам и общественным организациям по защите бродячих животных. Надеюсь, что это не просто пустые слова, а что деньги действительно пойдут на помощь бездомным животным, а также на благоустройство площадок для выгула собак", — отметила собеседница агентства.

Дудник рассказала, что наслышана о негативных комментариях.

"Недовольных немного. Введение такого налога — это нормальная практика, которая действует во многих странах. И к слову, налог там намного выше", — добавила она.

Дудник подчеркнула, что проект все же нуждается в доработке. Так, по ее мнению, можно сделать скидку или вовсе освободить от уплаты налога пенсионеров и инвалидов. Кроме того, своеобразную льготу можно сделать и владельцам дворняжек, а также тем, кто содержит большое количество животных.

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