Тимошенко назвала действия против Саакашвили "политической расправой"

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала действия властей Украины в отношении экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "политической расправой" и призвала Верховную раду дать оценку инциденту.

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, по данным СМИ, из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича. При этом во время обыска Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки и заблокировали машину. До сих пор правоохранителям не удается вывезти Саакашвили.

"Это именно расправа, по-другому это назвать нельзя. Ворвались к нему в жилище, не допуская адвокатов, не допуская народных депутатов. Заставили президента Украины выйти на крышу дома, извините, Грузии. Неплохо было бы, чтобы Украины, и заставили на глазах всего цивилизованного мира прыгнуть вниз, чтобы выразить протест против политической расправы", — заявила Тимошенко, выступая в Раде во вторник.

По ее словам, "политический террор" стал сегодня "лицом Украины". "Если люди сейчас поднялись против силовиков… Верховная рада обязана дать этому оценку, принять заявление, которое осуждает политический террор", — заявила Тимошенко.

В СБУ сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по первой части статьи 256 Уголовного кодекса Украины — "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.