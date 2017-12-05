КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что только прыжок с крыши мог бы поднять рейтинги на Украине экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
"Саакашвили трус. Сегодня Мишка на крыше кричал, что прыгнет, но не прыгнул. Думаю, если бы всё-таки что-то постелили и он прыгнул, рейтинг хоть как-то бы поднялся", — сказал Шкиряк журналистам в Раде, общение которых транслировал телеканал "112 Украина"
Советник главы МВД назвал "Саакашвили пустым место и пшиком, фейком, который, к сожалению, раздут и в Украине"
В СБУ сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по первой части статьи 256 Уголовного кодекса Украины — "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.