КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что только прыжок с крыши мог бы поднять рейтинги на Украине экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, по данным СМИ, из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича. При этом во время обыска Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранители, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки и заблокировали машину. До сих пор правоохранителям не удается вывезти Саакашвили.

"Саакашвили трус. Сегодня Мишка на крыше кричал, что прыгнет, но не прыгнул. Думаю, если бы всё-таки что-то постелили и он прыгнул, рейтинг хоть как-то бы поднялся", — сказал Шкиряк журналистам в Раде, общение которых транслировал телеканал "112 Украина"

Советник главы МВД назвал "Саакашвили пустым место и пшиком, фейком, который, к сожалению, раздут и в Украине"

"Мне лично его судьба безразлична, мне не безразлична судьба Украины, поэтому я уверен, что все должно происходить исключительно в рамках законов и Конституции Украины", — добавил Шкиряк. Он считает, что Саакашвили должен был давно вернуть в Грузию и в реформированном им суде доказать свою невиновность.

В СБУ сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по первой части статьи 256 Уголовного кодекса Украины — "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.