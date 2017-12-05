Россия прикладывает усилия для нормализации отношений с США, завил Рябков

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия продолжает прикладывать усилия для нормализации отношений с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ситуация крайне сложная и тяжелая… Со своей стороны, мы продолжаем терпеливо и буквально во всех контактах объяснять американским коллегам, что существуют определённые фундаментальные принципы, без соблюдения которых нормально выстраивать отношения невозможно. Среди них, я бы выделил равноправие и учёт интересов друг друга. Без обоюдного соблюдения этих принципов двигаться к оздоровлению отношений, находящихся в глубоком кризисе, просто невозможно", — сказал Рябков, выступая в Общественной палате РФ.

По его словам, очевидно, что "значительная часть американских элит не готовы мириться с приходом Трампа к власти", и отношения с РФ являются инструментом во внутриполитической борьбе.

"Хотя степень истерии, с которой все это связано, на наш взгляд, сейчас чуть снизилась по сравнению с тем, что происходило ранее", — сказал Рябков.

При этом он отметил, что "непонятно, сколько времени пройдёт, прежде чем здесь что-то начнёт меняться в лучшую сторону" в отношениях РФ и США.