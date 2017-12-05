Москва сохраняет все контакты с МОК, заявил Песков

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва сохраняет все контакты с МОК, чтобы регулировать возникающие проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможный недопуск российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в 2018 году.

"Мы намерены защищать интересы наших спортсменов, защищать интересы Российской Федерации, сохранять приверженность идеалам олимпизма и сохранять все контакты с Международным олимпийским комитетом, и, собственно, посредством этих контактов регулировать все возникающие проблемы", — сказал Песков журналистам.