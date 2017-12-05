На Украине Саакашвили могут предъявить новые обвинения, заявили в МВД

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили на Украине могут предъявить обвинения по новым статьям, заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

В Службе безопасности ранее сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по первой части статьи 256 Уголовного кодекса Украины — "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Шкиряк не исключил, что "это может быть не последняя статья, которая может ему (Саакашвили – ред.) инкриминироваться". "Это компетенция генпрокуратуры, думаю, что генпрокурор даст информацию более полную ", — сказал он в комментарии журналистам, его транслировал телеканал "112 Украина".

"Я так понимаю, что речь идет (по предъявленному подозрению – ред.) о преступной деятельности Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович – ред.) и Курченко (украинский бизнесмен Сергей Курченко – ред.), которые совершают заговоры с целью свержения государственной власти", — заявил Шкиряк.

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, по данным СМИ, из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича. При этом во время обыска Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранители, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки и заблокировали машину. До сих пор правоохранителям не удается вывезти Саакашвили.

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Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около 130 долларов. Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.