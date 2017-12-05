В Австрии уравняли правила заключения однополых и разнополых браков

ВЕНА, 5 дек — РИА Новости. Конституционный суд Австрии уравнял правила заключения брака для разнополых и однополых пар, отменив юридические положения, до сих пор разделяющие в правах участников гомосексуальных союзов, сообщается на сайте суда.

Решение обосновано запретом на дискриминацию принципа равенства. При этом отмена соответствующих положений вступит в силу по истечении 31 декабря 2018 года, уточняется на сайте суда.

В середине октября КС проверил существующие в республике нормы правовых положений о браках для гетеросексуальных пар и зарегистрированного партнерства для гомосексуалов, разделяющие брак и такое партнерство, и заявил, что они являются дискриминационным.

Как следует из документа, однополые пары в настоящее время во многом равны с разнополыми семьями, даже в вопросах родительства, однако некоторые правовые институты опираются на различия в этих формах отношений, что КС счел "недопустимой дискриминацией по сексуальной ориентации".

Причиной разбирательства стала жалоба пары женщин, находящихся в зарегистрированном партнерстве, которые подали заявку на получение разрешения на брак. Этот запрос был отклонен городским советом города Вены, а затем административным судом Вены со ссылкой на оспоренную норму.