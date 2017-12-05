В Киеве полиция применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Полиция в Киеве применила слезоточивый газ против сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые заблокировали микроавтобус с задержанным политиком, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. До сих пор правоохранителям не удается вывезти Саакашвили.

После небольшой передышки между сторонниками политика и правоохранителями возобновились столкновения, на место прибыло подкрепление Нацгвардии, силовики применили слезоточивый газ.

Бойцы Нацгвардии заблокировали проход сторонников Саакашвили со стороны метро к микроавтобусу. Вновь прибывающие силовики пробиваются к микроавтобусу через толпу при активном сопротивлении активистов.