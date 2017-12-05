МИД ФРГ назвал согласие России обсуждать миротворцев в Донбассе прогрессом

БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Согласие России обсуждать возможность создания миротворческой миссии ООН на востоке Украины является большим прогрессом, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на Берлинском форуме по внешней политике, который традиционно организует фонд имени Корбера.

"К примеру, было бы значительным прогрессом, если бы мы с Россией согласовали жизнеспособную миссию ООН, чтобы на востоке Украины, наконец, было установлено долгосрочное перемирие и осуществлен отвод тяжелого вооружения от линии разграничения. Все стороны обещали это долгие годы, постоянно нарушая эти договоренности. Представления о том, как должна выглядеть такая миссия, до сих пор сильно разнятся у нас, наших союзников и России, но то, что Россия вообще готова к этому, является большим прогрессом. Так как до сих пор интернационализация конфликта… отвергалась ", — сказал министр.

Он добавил, что "реализация долгосрочного перемирия на Донбассе стала бы… основанием для первых шагов к снятию санкций".