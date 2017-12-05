Песков назвал ситуацию вокруг Саакашвили головной болью Украины

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам ситуацию вокруг экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявил, что это головная боль Украины, какой и врагу не пожелаешь, подчеркнув, что в Москве не считают украинцев врагами.

"Мы с интересом наблюдаем в целом за картиной происходящего. Конечно же, это головная боль Украины, здесь, наверное, такое и врагу не пожелаешь, я бы так сказал. Хотя не считаем, конечно, украинский народ врагом", — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в квартире Саакашвили проводится обыск из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича. После этого Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Правоохранители задержали Саакашвили на крыше дома.