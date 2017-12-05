В Кремле с интересом наблюдают за действиями Саакашвили, заявил Песков

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Кремль с интересом наблюдает за действиями экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили: он проделал определенный тернистый путь в политике – от поедания галстука до залезания на крышу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, по данным СМИ, из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича. При этом во время обыска Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки и заблокировали машину.

"Мы с интересом наблюдаем за происходящим на Украине. В очередной раз Киев удивляет, в очередной раз удивляет Саакашвили. От поедания галстука до залезания на крышу он проделал определенный путь в политике. Путь был тернистый. Ситуация у него сложная", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следит ли Кремль за заявлениями Михаила Саакашвили.