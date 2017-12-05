В Раде предложили наказывать за отрицание "военной агрессии России"

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что подаст в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за публичное отрицание "военной агрессии России против Украины".

"Я сегодня подписал законопроект о дополнении Уголовного кодекса Украины статьей 442-1, которой предлагаю ввести уголовную ответственность (до пяти лет лишения свободы) за публичное отрицание факта военной агрессии Российской Федерации против Украины. Завтра этот законопроект я зарегистрирую в Верховной раде и предлагаю внести его в повестку дня", — написал Геращенко на своей странице в Facebook

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.