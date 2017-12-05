Встреча Лаврова и Тиллерсона состоится в Вене 7 декабря, заявил Рябков

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона состоится 7 декабря в Вене, в целом диалог с Вашингтоном по некоторым направлениям идет интенсивно, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Пока мы видим, что потенциал нашего взаимодействия не просто недоиспользуется, а он, по большому счету, существует как некая абстракция. Но, вместе с тем, нельзя говорить, что диалога нет, диалог идет и по некоторым направлениям достаточно интенсивно", — сказал Рябков, выступая в Общественной палате.

"В том числе регулярно общаются министр Лавров и госсекретарь Тиллерсон. Их ближайшая встреча состоится, видимо, уже послезавтра", — отметил Рябков.