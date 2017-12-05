Безопасность в Европе возможна только с Россией, заявил глава МИД ФРГ

БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Россия остается очень влиятельным соседом Европы, безопасность и стабильность на континенте возможна только с РФ, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на Берлинском форуме по внешней политике, который традиционно организует фонд имени Корбера.

"Россия остается соседом Европы и очень влиятельным соседом, как показывает пример Сирии. Безопасность и стабильность в долгосрочной перспективе возможны только с Россией, а не против ее. Кроме того, угроза распространения ядерного вооружения может быть остановлена только при участии США, России и КНР", — сказал глава МИД ФРГ