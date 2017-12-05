Иранский депутат рассказал о давлении США по ядерной сделке

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия и Иран не должны поддаваться давлению новой администрации США по ядерной сделке 2015 года, заявил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса исламского совета Ирана Алаэддин Боруджерди.

"В Америке сменилась администрация, пришел Трамп, и ему не нравится соглашение. Мы сегодня сталкиваемся с некоторыми беспорядками, которые существуют на международной арене, принципиально нарушается международное право", — заявил Боруджери на первом совместном заседании комитетов по внешней политике парламентов России и Ирана.

"К счастью, госпожа (глава дипломатии ЕС Федерика) Могерини заняла очень четкую позиции, и Россия в лице господина (министра иностранных дел Сергея) Лаврова тоже заняла созидательную позицию. Мы не должны поддаваться давлению США. Россия никогда не преклоняется перед давлением. Мы должны в двусторонних отношениях уделить внимание этому вопросу", — заявил иранский депутат.

Он также отметил, что усилия по стабилизации ситуации в Сирии сегодня стали "символом успеха сотрудничества между обеими странами в регионе".

"Мы смогли достичь успехов в Сирии, очень быстро мы смогли развить наше влияние там. Это показывает, что мы можем по другим проблемам в регионе работать", — добавил он.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В середине октября этого года в обращении к американцам президент США Дональд Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Президент США сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном. Трамп также пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет "отменена".