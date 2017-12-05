В Киеве заблокировали микроавтобус с задержанным Саакашвили

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Микроавтобус с задержанным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили заблокирован автомобилями на улице Костельной недалеко от его дома в Киеве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Дорогу машине перекрыли два микроавтобуса и два автомобиля, которые устроили ДТП.

Перед этим неизвестный на легковой машине без номеров пытался протаранить силовиков, которые сопровождают микроавтобус с политиком. Если раньше микроавтобус понемногу двигался, то теперь он полностью заблокирован.

Стычки между активистами и силовиками временно прекратились.