МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Продолжающиеся бомбардировки Саны угрожают безопасности посольства РФ, удары наносятся по объектам в непосредственной близости от российской дипмиссии, заявил РИА Новости во вторник сотрудник российской дипмиссии.

"Безопасность в городе стабилизируется, ситуация. Но остаются интенсивные бомбардировки. Удары наносятся по объектам зачастую непосредственно в близости от посольства, что собственно создает угрозу безопасности здоровья наших сотрудников", — сказал собеседник агентства, добавив, что угроза российской дипмиссии существует "только в связи с бомбардировками", но непосредственно на земле ситуация стабилизируется.

По словам сотрудника российской дипмиссии в Сане, в результате бомбардировок в городе разрушений в посольстве нет.

"Ну она (ситуация в городе — ред.), конечно, остается, остается какой-то градус напряженности. Но вчера вечером уже, во второй половине дня всё начало стихать и постепенно затихло", — отметил собеседник агентства.