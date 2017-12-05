ЕК планирует включить в "черный список" налоговых гаваней около 20 стран

БРЮССЕЛЬ, 5 дек — РИА Новости, Мария Князева. Около 20 государств могут войти в "черный список" налоговых гаваней, который Совет министров экономики и финансов 28 стран Евросоюза (Экофин) может согласовать на заседании во вторник, сообщил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"Сегодня утром на повестке дня Совета — принятие первого европейского черного списка налоговых гаваней. Я надеюсь, что будет "черный список", который должен включать примерно двадцать стран, которые, несмотря на месяцы диалога (с Евросоюзом), не приняли на себя необходимых обязательств" по корректировке своих налоговых режимов, сказал он журналистам по приезде на Экофин.