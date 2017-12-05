На Украине запретили продажу сказок о русских богатырях

Репродукция картины В. М. Васнецова Три богатыря

Репродукция картины В. М. Васнецова Три богатыря

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Национальный комитет по телевидению и радиовещанию Украины запретил продавать в стране изданные в России сказки о богатырях, сообщает украинское издание "Вести".

Запрет коснулся двух книг: "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях" и "Богатырские русские сказки".

Решение было принято по предложению экспертного совета при Госкомтелерадио Украины, который отбирает изданные в России книги и дает рекомендации относительно их ввоза в страну.

С начала работы совет уже запретил продавать на Украине более десяти книг. В их числе "Большая энциклопедия школьника", составленная Шоном Конноли, "Сталинград" британского историка Энтони Бивора, учебник русского языка "Я пишу правильно. От "Букваря" к умению красиво и грамотно писать" и две работы писателя Бориса Акунина, посвященные истории России.