СБУ назвала причину задержания Саакашвили

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности", сообщила пресс-служба СБУ.
Ведомство подтвердило информацию о задержании политика. Планируется его допрос.
В то же время издание "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Саакашвили передает, что его клиента подозревают в "содействии свержению государственного режима".
По словам депутата Рады Сергея Березенко, генпрокурор Юрий Луценко сегодня сделает "сенсационное" заявление об источниках финансирования акций протеста у парламента, которые организовала партия Саакашвили.
"Мы предварительно знаем, что сегодня раскрыты СБУ и ГПУ источники финансирования так называемого Михомайдана", — сказал законодатель.
Сегодня утром к нему в квартиру пришли с обыском сотрудники Генпрокуратуры и СБУ. После этого бывший президент Грузии забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть вниз.
Силовики под руки вывели политика из дома и посадили в машину, он пытался сопротивляться и кричал, что творится "беззаконие". Его соратники блокировали автомобиль. После этого на место прибыли около сотни бойцов Национальной гвардии.
В конце ноября СМИ сообщили, что власти решили выслать лишенного украинского гражданства Саакашвили из страны до конца года. В начале декабря политик заявлял, что его могут экстрадировать уже на следующей неделе и в этом случае он предпочтет возвращение в Грузию выдворению в Европу.
Ранее Саакашвили говорил, что срок его легального пребывания на Украине продлили до 1 марта.