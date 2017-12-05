Адвокат заявил, что не знает, по какому делу пытаются задержать Саакашвили

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Защита бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили не знает, в чем его обвиняют, заявил во вторник РИА Новости его адвокат Назар Кульчицкий.

Ранее сообщалось, что в квартире Саакашвили проводится обыск из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича. После этого Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Правоохранители задержали Саакашвили на крыше дома.

"Пока никто из адвокатов не знает (в рамках какого дела задерживают Саакашвили — ред.). Поэтому мы сейчас все (адвокаты — ред.) едем в Генпрокуратуру. Больше пока никто ничего не знает", — заявил Кульчицкий.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что Саакашвили предъявлены подозрения по статье "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется его допрос. При этом интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что "адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили, сообщил, что политика "подозревают в содействии свержению государственного режима".