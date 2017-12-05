СМИ сообщили об обысках по всей Германии в связи с беспорядками на G20

Акция протеста в связи с проведением саммита Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017

Акция протеста в связи с проведением саммита Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Немецкая полиция проводит обыски 24 объектов сразу в нескольких городах Германии в связи с беспорядками во время саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля, сообщил таблоид Bild со ссылкой на правоохранителей.

По данным издания, обыски проходят с раннего утра вторника в Гамбурге, Гёттингене, Бонне, Кёльне, Штутгарте и Нойвиде. В операции участвуют спецназ и следователи уголовной полиции.

Обыски направлены против представителей левоэкстремистского движения, которые могут стоять за организацией протестов и беспорядков. Целью полиции является сбор дополнительных доказательств.

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Накануне и во время проведения в Гамбурге 7-8 июля саммита G20 группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины, 476 правоохранителей получили ранения. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.