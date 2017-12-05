ЕРЕВАН, 5 дек – РИА Новости. Армянские депутаты отклонили во вторник предложение оппозиционной фракции "Елк" о включении в повестку пленарного заседания Национального собрания (парламента) проекта заявления "О начале процесса прекращения действия договора о Евразийском экономическом союзе по части Армении", передает корреспондент РИА Новости.

За инициативу оппозиции проголосовали шесть парламентариев, против – 76. В конце ноября комиссия по внешним связям Национального собрания вынесла отрицательное заключение по документу.

Перед голосованием депутат о правящей Республиканской партии Армении Самвел Фарманян заявил, что искусственное противопоставление ЕАЭС и ЕС не отмечает интересам республики. "Армения действует во внешнеполитической сфере с ювелирной точностью", — сказал он.

Ранее представивший документ член фракции "Елк" Эдмон Марукян заявил о якобы регрессе в ряде социальных и экономических сфер после вступления страны в Евразийский экономический союз. В свою очередь глава комиссии по внешним связям, зампред правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян подчеркнул, что республика не намерена выходить из Евразийского экономического союза. Следовательно, нет необходимости в принятии подобного заявления.

Решение о представлении в парламент проекта заявления было принято 8 сентября на заседании фракции "Елк". Она обладает девятью мандатами в 105-местном парламенте. В начале октября Национальное собрание отклонило инициативу этой оппозиционной силы о создании временной парламентской комиссии по изучению вопроса выхода страны из ЕАЭС.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.