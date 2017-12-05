Рябков назвал одну из ключевых тем встречи Лаврова и Тиллерсона в Вене

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудят Украину на встрече в Вене на полях министерской встречи ОБСЕ, это одна из ключевых тем всего мероприятия, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Естественно, само собой разумеется, что это один из ключевых вопросов", — сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли украинское урегулирование обсуждаться на встрече Лаврова и Тиллерсона в Вене.

Ранее сообщалось, что министр и госсекретарь проведут встречу на полях СМИД ОБСЕ в Вене (7-8 декабря).

"Традиционно, формат ОБСЕ — это именно та площадка, где тема Украины звучит, наверное, чаще всего и наиболее интенсивно, в том числе с учетом той роли, которую играет специальная мониторинговая миссия этой организации на Донбассе. Поэтому без обсуждения Украины просто не получится", — добавил Рябков.