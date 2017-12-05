Рябков назвал одну из ключевых тем встречи Лаврова и Тиллерсона в Вене

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудят Украину на встрече в Вене на полях министерской встречи ОБСЕ, это одна из ключевых тем всего мероприятия, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
46.1%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
50.1%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Ранее сообщалось, что министр и госсекретарь проведут встречу на полях СМИД ОБСЕ в Вене (7-8 декабря).
"Традиционно, формат ОБСЕ — это именно та площадка, где тема Украины звучит, наверное, чаще всего и наиболее интенсивно, в том числе с учетом той роли, которую играет специальная мониторинговая миссия этой организации на Донбассе. Поэтому без обсуждения Украины просто не получится", — добавил Рябков.