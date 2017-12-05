МККК сократит число получающих гумпомощь переселенцев с Донбасса в России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Число переселенцев с юго-востока Украины на территории России, получающих гуманитарную помощь от Международного комитета Красного Креста, сократится в 2018 году, сообщил в интервью РИА Новости глава делегации МККК в России, Белоруссии и Молдавии Магне Барт.

"В 2018 году наша программа изменится: мы решили, начиная со следующего года, предоставлять помощь только тем людям, у кого нет никакого статуса. То есть у них есть только миграционная карта, которую они вынуждены менять каждые 90 дней", — пояснил Барт.

Он добавил, что пока нет данных о конкретном количестве получателей гуманитарной помощи, которое останется после внесения изменений в программу. Барт предполагает, что в Ростовской области останется 50-60% от нынешнего числа получателей, а в Крыму будет снижение на 10%.

"Это абсолютно естественный процесс, потому что люди уже давно сюда переехали, они сами смогли устроиться. Мы видим, что нужды в других местах, возможно, уже выше, поэтому это абсолютно естественный процесс, что мы пытаемся постепенно уменьшить нашу программу", — подчеркнул Барт.

На данный момент в Ростовской области МККК помогает 3 тысячам человек, в Краснодарском крае – 5 тысячам человек, в Адыгее под программу помощи Красного Креста подпадают 500 человек. В Крыму комитет предоставляет гуманитарную помощь 10 тысячам переселенцев (около 7 тысяч в Крыму и 3 тысячи человек в Севастополе).