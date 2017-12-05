Соратники Саакашвили сообщили о его задержании

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. В Киеве задержали экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, сообщили его соратники.

​"На крыше его взяли", — сообщил один из тех, кто находится у квартиры политика на лестничной площадке.

Киевляне хватит это терпеть‼️

Надо блокировать дом Саакашвили на Костёльной, 7 и ближайшие подходы к нему pic.twitter.com/b1q2WZPBDI — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 5 декабря 2017 г.

"Где он сейчас, мы не знаем, в квартире, или его другим путем пытаются вывезти, мы пока не знаем… Клиента задержали, он имеет право на адвоката, это уже не обыск", — заявили другие соратники Саакашвили.

Сегодня утром в квартиру к Саакашвили пришли в обыском. После этого он забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть вниз, "если до него дотронутся", передавала ТСН.

Сообщалось, что обыск связан с делом о финансировании протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича.

В конце ноября СМИ сообщили, что власти Украины решили выслать Саакашвили из страны до конца года. В начале декабря политик заявлял, что его могут экстрадировать уже на следующей неделе и в этом случае он предпочтет возвращение в Грузию выдворению в Европу.

Ранее Саакашвили говорил, что срок его легального пребывания на Украине продлили до 1 марта.