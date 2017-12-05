Соратники Саакашвили сообщили о его задержании

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. В Киеве задержали экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, сообщили его соратники.
"На крыше его взяли", — сообщил один из тех, кто находится у квартиры политика на лестничной площадке.
Киевляне хватит это терпеть‼️— Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 5 декабря 2017 г.
Надо блокировать дом Саакашвили на Костёльной, 7 и ближайшие подходы к нему pic.twitter.com/b1q2WZPBDI
Сегодня утром в квартиру к Саакашвили пришли в обыском. После этого он забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть вниз, "если до него дотронутся", передавала ТСН.
Сообщалось, что обыск связан с делом о финансировании протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича.
В конце ноября СМИ сообщили, что власти Украины решили выслать Саакашвили из страны до конца года. В начале декабря политик заявлял, что его могут экстрадировать уже на следующей неделе и в этом случае он предпочтет возвращение в Грузию выдворению в Европу.
Ранее Саакашвили говорил, что срок его легального пребывания на Украине продлили до 1 марта.