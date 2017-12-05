МККК получил около 300 заявок от россиян с просьбой найти родных в Ираке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Международный комитет Красного Креста получил за четыре месяца более 300 заявок от россиян с просьбой отыскать пропавших в Ираке родственников, сообщил в интервью РИА Новости глава делегации МККК в России, Белоруссии и Молдавии Магне Барт.

В середине сентября на пресс-конференции, посвященной, 80-летию прибытия первых испанских "детей войны" в СССР, Барт рассказал, что МККК смог найти в Ираке Билала Тагирова. Российского мальчика, которого в возрасте двух лет отец увез из России сначала в Сирию, а затем в Ирак, удалось вернуть на родину в начале августа.

"Наши представительства в разных странах, в том числе и в России, получают очень много запросов от своих граждан с просьбой помочь найти их родственников в Сирии и Ираке. В настоящий момент именно в России мы получили около 300 запросов. Мы все эти запросы отправляем нашим сотрудникам в Ираке, у которых есть доступ к заключенным и к части местного населения", — пояснил Барт.

Он добавил, что на данный момент у МККК есть доступ к более чем 1,3 тысячи женщин и детей в Ираке – они были перемещены с севера страны и сейчас находятся в заключении в Багдаде. Барт подчеркнул, что это представители разных национальностей. По его словам, представители Красного Креста смогли посетить их и зарегистрировать. В настоящее время выясняется, есть ли совпадения между пропавшими без вести людьми, которых ищут по всему миру, и заключенными в Багдаде.

"Люди говорят, что их родственники потерялись в Ираке, что последний раз пропавшие выходили на связь, находясь в этой стране. Но это была территория под контролем "Исламского государства"*, и мы не можем сказать, где сейчас эти люди находятся, они могли пересечь границу. Если мы посмотрим, откуда возвращает людей правительство РФ, то это в основном Сирия. То есть сейчас, возможно, пропавшие без вести люди находятся на другой территории", — подчеркнул глава делегации МККК.

По словам Барта, в МККК очень рады, что у правительства России оперативно получается находить в Ираке и Сирии своих граждан и возвращать их обратно в РФ. Как заявил собеседник агентства, комитет продолжит работать со всеми сторонами вооруженного конфликта в Сирии и Ираке, а также с властями разных стран, чтобы получить информацию о возможном местонахождении пропавших людей.

По словам Барта, поиск людей осложняется отсутствием доступа к некоторым районам Сирии и Ирака. Глава делегации заверил, что МККК продолжит добиваться доступа на эти территории.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину в Россию из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Процесс начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала: мать ребенка узнала его по фото и обратилась за помощью к Кадырову.

*Террористическая организация, запрещенная в России.