Силовики оттащили Саакашвили от края крыши, с которой он грозился спрыгнуть

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, предположительно, силовики оттащили от края крыши дома, передает украинское интернет-издание Lb.ua.

"Саакашвили оттянули с края крыши, по-видимому, силовики", — говорится в сообщении.

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе во вторник утром сообщил, что неизвестные выламывают дверь в квартиру Саакашвили в Киеве, по данным СМИ, к нему с обыском пришли правоохранители в рамках уголовного дела о финансировании акций политика. По данным СМИ, Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз.