В Киеве произошла потасовка между сторонниками Саакашвили и спецназом

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Потасовка произошла между сторонниками экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и бойцами спецназа возле дома политика в центре Киева, где проходит обыск, передает корреспондент РИА Новости.

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе во вторник утром сообщил, что неизвестные выламывают дверь в квартиру Саакашвили в Киеве, по данным СМИ, к нему с обыском пришли правоохранители в рамках уголовного дела о финансировании акций политика. По данным СМИ, Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз.

Сторонники Саакашвили попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира Саакашвили. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.

На данный момент ситуация успокоилась. На месте находятся до 50 активистов и примерно столько же силовиков. Рядом с домом дежурит пожарная машина с лестницей и автомобиль скорой помощи.

Возле дома собрались люди. В данный момент подход к подъезду Саакашвили остается заблокированным. Политика на крыше не видно.

Ранее украинское интернет-издание "Страна" со ссылкой на несколько источников в силовых структурах страны сообщило, что власти Украины приняли решение депортировать Саакашвили из страны до конца года. Сам Саакашвили считает свою депортацию в Грузию невозможной.