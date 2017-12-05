В Киеве произошла потасовка между сторонниками Саакашвили и спецназом

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Потасовка произошла между сторонниками экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и бойцами спецназа возле дома политика в центре Киева, где проходит обыск, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники Саакашвили попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира Саакашвили. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.
На данный момент ситуация успокоилась. На месте находятся до 50 активистов и примерно столько же силовиков. Рядом с домом дежурит пожарная машина с лестницей и автомобиль скорой помощи.
Возле дома собрались люди. В данный момент подход к подъезду Саакашвили остается заблокированным. Политика на крыше не видно.
Ранее украинское интернет-издание "Страна" со ссылкой на несколько источников в силовых структурах страны сообщило, что власти Украины приняли решение депортировать Саакашвили из страны до конца года. Сам Саакашвили считает свою депортацию в Грузию невозможной.