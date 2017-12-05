Глава МИД ФРГ призвал к пересмотру политики в отношении США

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал пересмотреть европейскую и немецкую политику в отношении США и более уверенно отстаивать свои собственные интересы, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на текст предстоящего выступления Габриэля на берлинском форуме Фонда имени Кёрбера во вторник.
"Безоговорочность, с которой мы воспринимаем и сохраняем роль США, несмотря на эпизодические разногласия, начинает разрушаться", — говорится в тексте заявления министра. Он отмечает, что США и сами иначе начинают воспринимать Германию, а именно как "одного партнера из многих". "Это также значит, что нас неизбежно воспринимают как конкурентов", — добавляет Габриэль.
Габриэль призывает к тому, чтобы Германия в будущем более уверенно представляла собственные интересы. "Мы должны сами обозначать свои позиции и при необходимости проводить красные линии, за которые нельзя заходить партнерам", — гласит текст речи.
Закон, подписанный в начале августа президентом США Дональдом Трампом, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".