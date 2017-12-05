Глава МИД ФРГ призвал к пересмотру политики в отношении США

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал пересмотреть европейскую и немецкую политику в отношении США и более уверенно отстаивать свои собственные интересы, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на текст предстоящего выступления Габриэля на берлинском форуме Фонда имени Кёрбера во вторник.

По словам Габриэля, при президенте Дональде Трампе США "слабо" исполняют роль всемирно значимой политической силы.

"Безоговорочность, с которой мы воспринимаем и сохраняем роль США, несмотря на эпизодические разногласия, начинает разрушаться", — говорится в тексте заявления министра. Он отмечает, что США и сами иначе начинают воспринимать Германию, а именно как "одного партнера из многих". "Это также значит, что нас неизбежно воспринимают как конкурентов", — добавляет Габриэль.

Габриэль призывает к тому, чтобы Германия в будущем более уверенно представляла собственные интересы. "Мы должны сами обозначать свои позиции и при необходимости проводить красные линии, за которые нельзя заходить партнерам", — гласит текст речи.

В качестве примера министр приводит санкции в отношении России, которые американский конгресс принял летом, и которые в конечном счете могут иметь последствия для энергоснабжения в Германии. Помимо этого Габриэль предостерег от расторжения ядерной сделки с Ираном, так как это повысит опасность войны и затронет национальную безопасность. "В любом случае Германия не может себе позволить ждать решения Вашингтона и просто реагировать на него", — добавил Габриэль.

Закон, подписанный в начале августа президентом США Дональдом Трампом, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".