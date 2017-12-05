Силовики не пускают адвоката в квартиру Саакашвили в Киеве, сообщили СМИ

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Силовики не пускают адвоката экс-президента Грузии, лидера партии "Движения новых сил" Михаила Саакашвили в его квартиру в Киеве, где проходит обыск, следует из трансляции с места события на сайте украинской газеты "Вести".

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе во вторник утром сообщил, что неизвестные выламывают дверь в квартиру Саакашвили в Киеве, по данным СМИ, к нему с обыском пришли правоохранители в рамках уголовного дела о финансировании акций политика. По данным СМИ, Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозится спрыгнуть вниз.

На место приехал адвокат Саакашвили и его соратники, они стоят на лестнице у квартиры. Адвокат просил силовиков, чтобы его пустили, однако силовики с нашивками СБУ его не пропускают.

Правоохранители утверждают, что проводят там следственные действия. Также на месте находится полиция. Соратники продолжают убеждать силовиков, чтобы они пропустили адвоката.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около 130 долларов. Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.

Ранее украинское интернет-издание "Страна" со ссылкой на несколько источников в силовых структурах страны сообщило, что власти Украины приняли решение депортировать Саакашвили из страны до конца года. Сам Саакашвили считает свою депортацию в Грузию невозможной.