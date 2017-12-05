У берегов Китая затонуло судно, три члена экипажа пропали без вести

ПЕКИН, 5 дек — РИА Новости. Небольшое судно с 10 членами экипажа на борту затонуло вблизи города Вэйхай восточной китайской провинции Шаньдун, в результате крушения без вести пропали три человека, сообщает агентство Синьхуа.

Судно Sheng Hai зарегистрировано в островном государстве Ниуэ, расположенном в южной части Тихого океана. Судно затонуло еще в понедельник утром, когда следовало по маршруту из южнокорейского города Пусан в округ Яньтай китайской провинции Шаньдун.

Поисково-спасательная операция в районе крушения продолжается, в ней принимают участие суда ВМС Китая, а также частные суда.

Все члены экипажа затонувшего судна являются гражданами Мьянмы. Тем, кого удалось спасти, уже была оказана необходимая медицинская помощь, одного из них госпитализировали из-за обнаруженной пневмонии, здоровью остальных членов экипажа ничего не угрожает.