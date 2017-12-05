СМИ сообщили об обыске в квартире Саакашвили

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Неизвестные ломают двери квартиры в Киеве, где живет экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, заявил во вторник его соратник Давид Сакварелидзе. По данным СМИ, в квартире Саакашвили правоохранители проводят обыск.

"У Михаила Саакашвили дома ломают дверь! Улица Костельная 7, квартира 32. Собираемся", — написал Сакварелидзе в Facebook.

Украинское агентство УНН со ссылкой на информированные источники сообщает, что у Саакашвили по месту жительства в Киеве проходит обыск из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича.

"В рамках уголовного производства относительно возможного финансирования Саакашвили со стороны бывшего окружения Януковича генпрокуратура с привлечением специальных правоохранительных органов проводит обыск", — сказал собеседник агентства.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около 130 долларов. Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.

Ранее украинское интернет-издание "Страна" со ссылкой на несколько источников в силовых структурах страны сообщило, что власти Украины приняли решение депортировать Саакашвили из страны до конца года. Сам Саакашвили считает свою депортацию в Грузию невозможной.