Киргизия отзовет жалобу в ВТО после урегулирования ситуации с Казахстаном

БИШКЕК, 5 дек – РИА Новости. Киргизия намерена отозвать свои жалобы в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) и Всемирную торговую организацию (ВТО) после урегулирования ситуации с Казахстаном, сообщил во вторник журналистам вице-премьер Киргизии Толкунбек Абдыгулов.

Отношения между двумя соседними государствами ухудшились в сентябре, после того, как занимавший на тот момент пост президента Киргизии Алмазбек Атамбаев обвинил Казахстан во вмешательстве во внутренние дела республики. Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу грузов снизилось почти в три раза. В связи с этим власти Киргизии обратились с жалобами в ВТО и ЕЭК.

"Мы, скорее всего, будем отзывать жалобу", — заявил Абдыгулов. Премьер отметил, что в случае с ситуацией с Казахстаном власти Киргизии "использовал все возможности" и "создали важный прецедент", обратившись в международные и региональные экономические структуры.

В минувшую субботу правительства двух стран подписали "дорожную карту" по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, которая в том числе включает в себя урегулирование ситуации на границе двух стран. С полуночи 3 декабря пограничная служба Казахстана на всех пунктах пропуска киргизско-казахстанской границы перешла с усиленного пограничного контроля, который был введен с 10 октября, к повседневному варианту охраны границы. Это позволило за два дня полностью ликвидировать пробку на границе, которая достигала 11 километров.