В Узбекистане ввели единую визу для интуристов сроком на 30 дней

ТАШКЕНТ, 5 дек – РИА Новости. Единая туристическая виза для иностранных граждан сроком на 30 дней введена в Узбекистане, также на 30% снижена ее стоимость, сообщает Госкомтуризма страны на своем сайте.

"Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма информирует о введении единой туристской визы для индивидуальных иностранных граждан, выдаваемой сроком на 30 дней", — говорится в сообщении.

В Госкомтуризме уточняют, что ранее туристическая виза выдавалась на семь или 15 дней.

"Иностранные граждане, получая туристскую визу на короткий срок, при задержке обратного рейса из страны по какой-либо причине сталкивались с проблемой продления срока действия виз", — отмечают в ведомстве.

Данное изменение предусмотрено соответствующим постановлением президента страны Шавката Мирзиеева, принятым в понедельник. В соответствии с документом, также снижается на 30% (с 60 до 40 долларов) стоимость оформления въездных туристских виз для индивидуальных иностранных туристов, дополняется на сайте.

Постановление предусматривает снижение в два раза нижнего порога (с десяти до пяти человек) для оформления групповой туристской визы. "Ранее имевшееся требование о наличии минимум десяти туристов для оформления групповой туристской визы вызывало затруднения, так как в большинстве случаев, группы формируются из числа близких знакомых или родственников, как правило, в составе пяти человек и более", — пояснили в Госкомтуризме.

Мирзиеев в начале декабря 2016 года подписал указ, предусматривающий отмену виз для туристов 27 стран, въезжающих в страну на срок не более 30 дней. Однако уже через месяц глава государства перенес срок отмены виз на 1 января 2021 года. Решение о переносе сроков было принято в целях "устойчивого и сбалансированного развития туристской деятельности и создания необходимой материально-технической базы, обеспечения безопасности жизни и здоровья иностранных туристов и граждан республики", говорилось в тексте соответствующего указа президента.

Количество виз, выданных зарубежным туристам для посещения Узбекистана, в первой половине 2017 года увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 51,179 тысячи. По официальной статистике Узбекистана, в 2015 году в республику въехало 575,2 тысячи туристов (на 3,4% больше по сравнению с 2014 годом, данные по размещению в гостиницах), значительная доля которых приходится на гостей из стран СНГ, в частности, России, с которыми установлен безвизовый режим. При этом главными местами посещения туристов остаются Ташкент, Самарканд и Бухара (51,7%). Данные по итогам 2016 года не обнародованы.