Google увеличит число сотрудников, выявляющих экстремизм на YouTube

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американская корпорация Google в 2018 году планирует увеличить число сотрудников, работающих над выявлением и устранением на YouTube контента, относящегося к экстремизму и пропагандирующего насилие, говорится в блоге компании.

"В следующем году мы продолжим увеличивать число специалистов, мы нацелены на то, чтобы в 2018 году число сотрудников Google, работающих с контентом, который может нарушать наши правила, достигло более 10 тысяч человек", — сказано в заявлении исполнительного директора YouTube Сьюзан Войжитски, размещенного в блоге Google.

В июне Google сообщила о принятии дополнительных мер по борьбе с экстремизмом на Youtube. Как сообщалось в блоге компании, корпорация хотела расширить использование технологий по распознаванию видео, относящихся к экстремизму и терроризму, а также увеличить число независимых экспертов в программе YouTube "Trusted Flagger". Помимо этого, компания планировала ужесточить политику в отношении тех видео, которые напрямую не нарушают политики сервиса, но могут считаться "материалами по разжиганию религиозной вражды и превосходства одной группы над другой". Компания также заявляла, что намерена расширить роль YouTube в борьбе с радикальными течениями.

Интернет-видеохостинг YouTube принадлежит корпорации Google, которая в октябре 2015 года вошла в холдинг Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заняли должности генерального директора и президента Alphabet соответственно.