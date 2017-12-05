Силовики более 40 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (57)

ДОНЕЦК, 5 дек — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 41 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 14 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории ДНР из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

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