Ракетоносцы ВКС России прилетели в Индонезию в рамках международного визита

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС и два самолета Ил-76МД Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили перелет на аэродром Биак в Индонезии в рамках международного визита, сообщает пресс-служба Минобороны РФ во вторник.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС и два самолета Ил-76МД Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелет с аэродрома в Амурской области на аэродром Биак Республики Индонезия в рамках международного визита. Во время перелета была осуществлена попутная дозаправка топливом в воздухе самолетов Ту-95МС от самолетов-заправщиков Ил-78 над акваторией Тихого океана. Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", — говорится в сообщении.