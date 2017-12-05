Сто килограммов тротила: в зоне пропажи подлодки "Сан-Хуан" устроили взрыв

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. ВМС Аргентины устроили в зоне поисков пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан" в океане пробный взрыв мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте и установили, что взрыв, связанный с пропажей подлодки, был сильнее, сообщает телеканал Todo Noticias.
Военные специалисты осуществили взрыв на глубине в 40 метров, чтобы сравнить звук от него со звуком зарегистрированного ранее взрыва в районе исчезновения субмарины.
Исчезновение подлодки
По данным местных СМИ, в последнем сообщении говорилось о коротком замыкании, которое было вызвано морской водой, попавшей в аккумуляторы. Аргентинские военные выдвигали предположение, что на подлодке мог произойти взрыв из-за скопления водорода. При этом в Минобороны отвергают версию подрыва субмарины на мине.
Поисковая операция
В состав российской группы вошли командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач. Старшим группы российских военных спасателей стал глава НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков.
Кроме того, в район проведения поисковой операции перенаправлено океанографическое исследовательское судно "Янтарь", которое находилось у западного побережья Африки. Этот корабль оборудован двумя глубоководными аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до шести километров. Ожидается, что "Янтарь" прибудет в зону поисковой операции во вторник.
После 15 дней с момента исчезновения субмарины спасательную операцию прекратили. В Минобороны Аргентины заявили, что время поиска моряков живыми превышено в два раза от возможного. За это время следов подлодки и экипажа не найдено. Поиск самой субмарины продолжается. Специалисты определили два возможных места нахождения подлодки на глубине 700 и 950 метров.