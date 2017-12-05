Китайские СМИ сообщили о договорных матчах и масштабной коррупции в спорте

ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Высокопоставленные официальные лица в сфере спорта систематически устраивают договорные футбольные матчи, а сама система назначения и отбора спортсменов и судьей далека от прозрачной, сообщает газета Glоbal Times со ссылкой на экспертов и источники в сфере спорта.

"Высокопоставленные официальные лица в сфере спорта систематически организуют договорные спортивные матчи, контролируют судьбу атлетов…. Отбор и назначение атлетов и судей государственным управлением по спорту КНР далек от того, чтобы быть прозрачным. В некоторых видах спорта "высокоприбыльные медали" привели к коррумпированности процесса, в то время как некоторые спортсмены подкупают чиновников, чтобы получить место", — пишет издание со ссылкой на члена китайской юридической спортивной ассоциации.

Отмечается, что в каждом спорте есть свой правила приема спортсменов, но ни одно из них не является публичным. Некоторые спортсменов принимают главные тренеры, других – административные руководители.

"Подсчет очков в прыжках в воду, синхронном плавании и гимнасте страдает от отсутствия стандартов и слишком сильно зависит от субъективного судейства", — цитирует газета анонимного источника, знакомого с ситуацией. По его словам, "футбол в Китае – классический пример коррупции, а китайская суперлига – наиболее коррумпированная.

"Это обычно для некоторых футбольных клубов подкупать чиновников, судей и даже устраивать договорные матчи", — сообщил он.

Изначально, как сообщает газета, информация о масштабной коррупции в сфере спорта была опубликована изданием Фанъюань, которые находится под патронажем Верховной народной прокуратуры Китая.