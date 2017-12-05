Филиппины остановили продажу первой в мире вакцины против лихорадки Денге

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Филиппины приостановили продажу и распространение первой зарегистрированной вакцины против лихорадки денге из-за негативных побочных эффектов, сообщается в заявлении местного Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA).

Французская компания-производитель Sanofi опубликовала предупреждение со свежей информацией по вакцине, где отмечалось, что результатами клинического исследования продукта стало обнаружение потенциального риска для пациентов, которые не были больны до иммунизации.

"В целях защиты населения FDA немедленно дала распоряжение Sanofi приостановить продажу, распространение, торговлю Dengvaxia и снять ее с рынка", — говорится в заявлении.

Отмечается, что все медицинские учреждения обязаны участвовать в постмаркетинговом наблюдении Dengvaxia, сообщая FDA о любых инцидентах, которые показывают, что "Dengvaxia вызвала или стала одной из причин смерти, тяжелой болезни или травмы у клиента, пациента или любого человека".

Лихорадка Денге – острая зоонозная вирусная инфекция с трансмиссивным механизмом заражения. Переносчиком вируса являются комары. Заражение происходит при укусе комарами, заражёнными вирусом. Болезнь начинается внезапно. Отмечается высокая температура (39-40 градусов), больной жалуется на головную боль, боль в мышцах и суставах. Нередко на фоне сильных головных болей отмечается рвота, сильное головокружение, потеря сознания.