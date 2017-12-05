Израиль заявил о ракетном ударе с территории Синайского полуострова

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек — РИА Новости. Две ракеты были выпущены по югу Израиля из приграничных районов Египта, сообщила израильская армия.

Информации о пострадавших и материальном ущербе от обстрела пустынного района пока не поступало.

"Некоторое время назад ракета была выпущены из района Синайского полуострова по региональному совету Эшколь", — сказано в пресс-релизе. Немногим позже военные сообщили о запуске второй ракеты.

На приграничных с Израилем территориях Египта действует группировка "Вилаят Синай", которая считается ответвлением запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Это как минимум третий ракетный обстрел Израиля из Египта с начала года. Предыдущий произошел 15 октября.