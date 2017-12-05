СМИ сообщили о неспособности комплексов Patriot сбить ракету хуситов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Заявления о том, что системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии уничтожили в ноябре баллистическую ракету хуситов на подлете к столице страны Эр-Рияду, могут быть ложными, говорится в материале газеты New York Times.

В начале ноября сообщалось, что на северо-востоке Эр-Рияда саудовские комплексы Patriot американского производства сбили ракету, предположительно иранского происхождения, которую с территории Йемена запустили повстанцы-хуситы

Президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент, заявил, что американская система успешно справилась с задачей. "Вот, на что мы способы. Никто не может производить то, что делаем мы. А мы еще и продаем это по всему миру", — сказал он.

Однако New York Times, основываясь на анализе фото- и видеоматериалов, полагает, что ракета преодолела противовоздушную оборону и взорвалась неподалеку от аэропорта Эр-Рияда. Издание отмечает, что найденные обломки не содержали элементов боеголовки. Вероятнее всего, пишет NYT, боеголовка во время полета отделилась от ракеты, которая, возможно, была поражена ПВО. Заряд продолжил полет и приземлился у аэропорта. В статье приводятся свидетельства очевидцев, которые говорили о мощном взрыве. Кроме того, газета опубликовала спутниковые снимки, на которых видно потемнение на предполагаемом месте взрыва, и фотографии с земли, на которых заметен дым.

Издание напоминает, что ранее правительство США уже переоценивало эффективность Patriot. Так, во время войны в Персидском заливе Пентагон докладывал о практически стопроцентном поражении иракских ракет советского производства Р-17. Последующие исследования доказали, что почти все попытки перехватов этих ракет провалились.