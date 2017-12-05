На Трампа подали в суд за решение сократить площадь двух заповедников

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Американская экологическая организация Earthjustice подала в понедельник иск в суд в связи с решением президента США Дональда Трампа сократить площадь двух крупных заповедников.

Иск подан от лица восьми экологических и природоохранных организаций, которые обвиняют президента в том, что своими указами он нарушает "Закон о древностях" от 1906 года.

"В то время как предыдущие президенты использовали "Закон о древностях" для защиты уникальных земель и культурных объектов в Америке, Трамп вместо этого коверкает закон, открывая этот национальный памятник для добычи угля вместо защиты его научного, исторического и природного наследия", — говорится в заявлении Earthjustice.

Согласно опубликованным в понедельник указам Трампа, будет сокращена площадь заповедников "Медвежьи уши" площадью почти 5,5 тысячи квадратных километров и "Великая лестница" площадью 7,6 тысячи квадратных километров. Заповедник "Медвежьи уши", названный так из-за характерной формы двух стоящих рядом гор, планируется сократить примерно на 90%. Его создал своим указом в 2016 году президент Барак Обама. "Великая лестница" будет сокращена примерно вдвое, этот заповедник был создан президентом Биллом Клинтоном в 1996 году.

Заповедник "Великая лестница" в штате Юта является одним из немногих мест на планете, где в большом количестве сохранились останки динозавров.

Трамп также призвал конгресс рассмотреть возможность совместного использования освобождающихся территорий между федеральным правительством и местными индейскими племенами. При этом представители некоторых индейских племен Юты, включая племя навахо, не согласились с решением Трампа и обещали оспорить его в суде.