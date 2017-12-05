На Трампа подали в суд за решение сократить площадь двух заповедников

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Американская экологическая организация Earthjustice подала в понедельник иск в суд в связи с решением президента США Дональда Трампа сократить площадь двух крупных заповедников.
Иск подан от лица восьми экологических и природоохранных организаций, которые обвиняют президента в том, что своими указами он нарушает "Закон о древностях" от 1906 года.
"В то время как предыдущие президенты использовали "Закон о древностях" для защиты уникальных земель и культурных объектов в Америке, Трамп вместо этого коверкает закон, открывая этот национальный памятник для добычи угля вместо защиты его научного, исторического и природного наследия", — говорится в заявлении Earthjustice.
Заповедник "Великая лестница" в штате Юта является одним из немногих мест на планете, где в большом количестве сохранились останки динозавров.
Трамп также призвал конгресс рассмотреть возможность совместного использования освобождающихся территорий между федеральным правительством и местными индейскими племенами. При этом представители некоторых индейских племен Юты, включая племя навахо, не согласились с решением Трампа и обещали оспорить его в суде.