ВМС Аргентины оценили мощность взрыва в районе, где пропала подлодка

Военный в гавани Комодоро Ривадавия во время отправки норвежского судна Sophie Siem на поиски пропавшей аргентинской подлодки Сан-Хуан

Военный в гавани Комодоро Ривадавия во время отправки норвежского судна Sophie Siem на поиски пропавшей аргентинской подлодки Сан-Хуан

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. ВМС Аргентины провели в зоне поисков пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан" в океане пробный взрыв мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте и установили, что взрыв, связанный с пропажей подлодки, был сильнее, сообщает телеканал Todo Noticias.

Военные специалисты осуществили взрыв на глубине в 40 метров, чтобы сравнить звук от него со звуком зарегистрированного ранее взрыва в районе исчезновения подлодки.

По данным Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), выбранная точка совпадает с местом, где ранее было зафиксировано "аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного характера, сообразное взрыву".

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан", на борту которой находились 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж субмарины сообщил об аварии.

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины заявили о прекращении спасательной операции, однако пообещали продолжить поиск самой субмарины. Официальный представитель военно-морских сил Энрике Бальби сообщил в понедельник, что во вторник в Аргентину прибудет океанографическое исследовательское судно "Янтарь" ВМФ России, которое будет задействовано в поисках подлодки.