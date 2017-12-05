ВВС Китая провели военные маневры

ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели военные маневры над Желтым и Восточно-Китайским морями с участием самолетов-разведчиков, истребителей, самолетов ДРЛО, а также ракетно-зенитных войск, заявил пресс-секретарь ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ.

"На днях ВВС Китая провели военные учения в дальней акватории Желтого моря и Восточно-Китайского моря для повышения боеспособности и защиты стратегических интересов страны…В день учений ВВС организовали совместные маневры с участием истребителей, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и зенитно-ракетных войск", — говорится в заявлении Шэнь Цзинькэ, опубликованном на официальной странице ВВС НОАК в социальной сети Weibo.

Когда именно прошли учения, какие виды и сколько единиц техники было задействовано в них, не уточняется.

По его словам, в ходе завершившихся маневров, китайские самолеты-разведчики "совершили полеты там, где никогда ранее не летали, достигли районов, где ранее никогда не бывали". Он подчеркнул, что учения помогли поднять уровень боеспособности и оперативного командования.