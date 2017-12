Экс-конгрессмен призвал парламентариев из России и США вернуться к диалогу

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. Парламентарии США и РФ должны возобновить диалог, у России и Соединённых Штатов гораздо больше общего, чем того, что их разъединяет, заявил РИА Новости бывший конгрессмен (1987-2007 годы), а ныне глава консалтинговой компании JHill Курт Уелдон в кулуарах четвертой ежегодной конференции Doing Business with the Eurasian Union (Бизнес с Евразийским союзом), проводимой "Евразия-Центром".

"Отношения (между РФ и США) сегодня хуже, чем были, когда я рос и в период, когда избирался в конгресс. У народа России и США гораздо больше общего, чем разногласий. Очень важно, чтобы мы вернули отношения между властями, за которые наши народы отдали голоса", — сказал он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что на все его попытки встретиться с конгрессменами он получил отказы. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил в рамках итогового делового совета Россия — США в Нью-Йорке, что уровень парламентского взаимодействия между Россией и США находится на самой низкой ступени, его фактически нет.

"Отказ от встреч с Антоновым в конгрессе – это позор. Ты не поможешь ничему, просто не разговаривая, без возможности обсуждений. Во многом это было подогрето прессой", — сказал экс-конгрессмен.

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол ранее также заявлял РИА новости, что будет призывать политический истеблишмент восстановить связи с Россией, потому что "люди должны говорить".