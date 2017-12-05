США в ближайшие дни определятся с признанием Иерусалима столицей Израиля

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. США в ближайшие дни объявят, признают ли Иерусалим столицей Израиля, сообщил представитель Белого дома.
"Президент (США) ясно дал понять с самого начала, что это не вопрос "если", а вопрос "когда". Тем не менее никаких действий относительно отказа (в признании Иерусалима – ред.) сегодня не будет, мы сообщим вам о решении по отказу в ближайшие дни", — заявил журналистам заместитель пресс-секретаря Хоган Гидли.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе Трамп может объявить о признании Иерусалима столицей Израиля. Палестинская сторона, а также ряд стран на Ближнем Востоке уже заявили, что признание Иерусалима приведет к обострению арабо-израильского конфликта и дестабилизации ситуации в регионе.
Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.