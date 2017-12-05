США в ближайшие дни определятся с признанием Иерусалима столицей Израиля

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. США в ближайшие дни объявят, признают ли Иерусалим столицей Израиля, сообщил представитель Белого дома.

"Президент (США) ясно дал понять с самого начала, что это не вопрос "если", а вопрос "когда". Тем не менее никаких действий относительно отказа (в признании Иерусалима – ред.) сегодня не будет, мы сообщим вам о решении по отказу в ближайшие дни", — заявил журналистам заместитель пресс-секретаря Хоган Гидли.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе Трамп может объявить о признании Иерусалима столицей Израиля. Палестинская сторона, а также ряд стран на Ближнем Востоке уже заявили, что признание Иерусалима приведет к обострению арабо-израильского конфликта и дестабилизации ситуации в регионе.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение. Именно его представитель Белого дома имел в виду под "отказом".

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.